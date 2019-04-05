الصحة تعفي مسؤولين وتعاقب موظفين في #جازان.. بسبب “الملصق الورقي”

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مديرية الشؤون الصحية بجازان، اليوم الجمعة، عن تطورات التحقيق في واقعة الصورة المتداولة لملصق ورقي على مدخل قسم العلاج الطبيعي بأحد مستشفياتها، يفيد بأن الموظفين في دورة تدريبية، وأن مواعيد المرضى المراجعين للقسم مؤجلة ليوم آخر، حيث قررت إعفاء قيادات بمستشفى أبو عريش والحسم من موظفين آخرين.

وأشارت صحة جازان في بيان لها، إلى أن لجنة التحقيق خلصت إلى مجموعة قرارات تضمنت إعفاءات وحسومات للمتسببين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأوضح البيان أنه ثبت تورُّط موظفين يعملان في القسم في وضع الملصق وفقاً لكاميرات المراقبة، كما قدمت “صحة جازان” اعتذاراً عن هذا التصرُّف الفردي، مؤكدة أنه تم معاقبة الموظفين.

وخلصت اللجنة إلى مجموعة من العقوبات النظامية كانت على النحو التالي:

حسم سبعة أيام على الموظفين اللذين قاما بوضع الإعلان على باب القسم تماشياً مع المادة 32 من نظام تأديب الموظفين.

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حسم سبعة أيام على الموظف الذي قام بالتصوير داخل المنشأة.

كما أوصت اللجنة بالتالي:

إحالة القضية إلى الجهات المختصة تماشياً مع المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.

إعفاء رئيس قسم التأهيل الطبي بالمستشفى من مهامه.

إعفاء مدير المتابعة بالمستشفى من مهامه.

إعفاء رئيس قسم الأمن بالمستشفى من مهامه.