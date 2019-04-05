مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر حادثين منفصلين شمال #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالطائف، وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين، في حادثين منفصلين، بينهما ساعتان على الأكثر، شمال محافظة الطائف.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، إنه عند الساعة ٦:٣٤م، تلقت غرفة العمليات بالطائف بلاغًا عن حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف، مؤكدًا توجيه خمس فرق إسعافية، بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي إلى الموقع.

وأشار متحدث الهلال الأحمر، إلى أنه «عند الوصول الفرق للموقع، باشرت الحالات الإسعافية التي بلغ عددها خمس حالات، توفيت اثنتان منها، فيما تبقى ثلاث حالات بليغة، تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلها بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال اللازم».

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وقال الثبيتي، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، تلقت بلاغًا عند الساعة ٩:٢٢م يفيد بوجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف، خلَّف وراءه ست إصابات؛ حيث تم توجيه أربع فرق إسعافية، بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني .

وأشار إلى أنه على الفور تم التعامل مع الإصابات الستة، التي صُنفت بالبسيطة، وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى .