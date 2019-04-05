بالأربعة #القادسية يكسب #أحد

- 1/2
- 2/2
لمياء الناصري
حقق القادسية الفوز على ضيفه أحد وذلك بنتيجة كبيره قولمها 4 / 2 وذلك في المرحلة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وتقدم أحد عن طريق النيجري موسى مازو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل البرازيلي بيسمارك فيريرا هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 58 سجل هارون كامارا الهدف الثاني للقادسية، ثم عاد بيسمارك ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 49، قبل أن يختتم ريس ويليامس أهداف فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 70 سجل صقر عطيف هدف تقليص الفارق لأحد، لينتهي اللقاء بفوز القادسية 4 / 2 .
وأنهى أحد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أسامة عاشور في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
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