شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مريض وطبيب وممرض بـ«كورونا» داخل مستشفى الخفجي.. و«الصحة» تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أُصيب ممرض وطبيب وأحد المرضى في مستشفى عمليات الخفجي المشتركة، بفيروس كورونا، لتعلن وزارة الصحة إرسال فريق متخصص للوقوف على الوضع في المستشفى.

وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة والحكومية بعمليات الخفجي المشتركة المهندس رياض الحسن، أن وزارة الصحة أرسلت فريقاً متخصصاً للوقوف على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة المستشفى لتعقيم وتطهير جميع مرافق المستشفى، بعد انتشار العدوى داخلها.

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وشدد على أن الوضع داخل المستشفى لا يستدعي القلق؛ حيث لا يزال يستقبل المراجعين والزوار.

وكانت التحاليل الطبية لأحد الأشخاص المنومين في مستشفى عمليات الخفجي المشتركة، قد كشفت عن إصابته بفيروس كورونا؛ ليتم تقديم الخدمات العلاجية له وعزله ليتبين لاحقاً إصابة ممرض وطبيب كانا يرافقانه أثناء تحويله إلى مركز علاج المصابين بفيروس كورونا بمدينة الدمام.

وتداول عدد من المواطنين في محافظة الخفجي صورة لافتة حملت عبارة تفيد منع زيارة المرضى في جميع أقسام المستشفى وفي جميع الأوقات.