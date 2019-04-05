نتنياهو يبوح بأسرار دقيقة عن صفقة القرن.. ويكشف «الشروط الثلاثة»

وتابع: "الخيار الحقيقي هو احتلال غزة والسيطرة عليها، وليس هناك أحد يمكن أن تعطيه غزة.. أنا لن أعطيها لأبو مازن، لقد فُطعت العلاقة بين غزة وبين يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، هذان كيانان منفصلان، وأعتقد أنه على المدى البعيد، هذا ليس أمرًا سيئًا بالنسبة لدولة إسرائيل".
واستطرد: "هذا الأمر جلبه أبو مازن على نفسه بيديه. لقد قلص تحويل المال، وأعتقد أنَّه بذلك سيشعل غزة، وأننا سنحتل غزة بثمن دموي، وأنه بالدم الإسرائيلي سيحصل على غزة على طبق من فضة، وهذا لم يحدث".
وصرح نتنياهو: "المال الذي قطعه عباس هو مال فلسطيني.. إسرائيل لا تدفع.. وجرت تغطية هذا المال بواسطة القطريين ومنع استمرار خطة أبو مازن، وقطع العلاقة بين غزة والضفة الغربية، ومن يعتقد أنه ستقوم هنا دولة فلسطينية تغلفنا من اتجاهين، فهذا الأمر لن يحدث".
وأوضح: "ينبغي أن ندرك أنه يوجد حولنا إسلام متطرف..الدولة الإسلامية العظمى هي إيران، التي تحاول الحصول على سلاح ذري وأنا ألجم هذا.. وبالنسبة لفرع الإسلام المتطرف الآخر، في غزة، فقد جلبنا حماس إلى الارتداع.. لقد أغلقنا محور التزويد المركزي، ووجهنا ضربات لحماس بصورة لا يفهمها الجمهور.. أكثر من 300 فلسطيني قُتلوا عند السياج".
وأكمل: "لست مستعدًا لاقتلاع يهودي واحد، وهذا يعني المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية أيضًا.. وأنا لست مستعدًا للتنازل عن السيادة المستقبلية.. هم سيبقون هناك، تحت سيادة إسرائيلية.. إذا أبقينا مجموعة مستوطنات ونخضعها لسيادة فلسطينية، فلن يبقى ولو (مستوطن) واحد يومًا واحدًا.. أنا أبقي الجميع (المستوطنين) تحت سيادة إسرائيلية، ونحن مسؤولون عن الأمن".
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