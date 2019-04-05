شكرا لقرائتكم السفير السعودي لنقابة الصحافة اللبنانية: أمن واستقرار لبنان سياسة استراتيجية للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 5 أبريل 2019 - اخر تحديث في 5 أبريل 2019 / 20:55

زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد البخاري صباح أمس نقابة الصحافة اللبنانية في مقرها، حيث استقبله النقيب عوني الكعكي ونائبه جورج سولاج ومجلس النقابة.



ورحّب الكعكي بالسفير البخاري مشيداً بزيارته مقر النقابة بعد تأهيله، وركز على العلاقة التاريخية التي تربط لبنان مع المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود إمتداداً الى عهد نجله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صديق لبنان والصحافة اللبنانية والذي يؤكد دوماً عبر مواقفه مع ولي عهده الامير محمد بن سلمان ، على تمسك المملكة بهذه العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الكعكي أن أبرز هذه المواقف كان إيفاد الملك سلمان أخيراً الوزير السعودي نزار العلولا الى بيروت للتأكيد على المواقف السعودية تجاه لبنان والبرنامج التنفيذي لترجمتها على الصعيد العملي بالزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين من جهة ، والإعداد لاتفاقيات تعزز وتطور التبادل الاقتصادي والسياحي والاعلامي والثقافي بين البلدين توطئة للتوقيع المشترك عليها كما أكد السفير البخاري. كما شدد على "دور المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الايجابي في دعم لبنان وحرص المملكة على الحفاظ على استقراره وعلى ديموقراطيته والحرية الإعلامية فيه، ولأن يبقى واحة للحرية الاعلامية في هذا الشرق، والتي يمكن لها أن تكون مزعجة في بعض الاحيان".

وتحدث الكعكي عن "الواقع الصعب الذي يعاني منه قطاع الصحافة والاعلام في ظل المنافسة الشديدة لوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة التي دخلت حياتنا بقوة مخيفة، اضافة الى معاناة الصحافة من المشاكل الكبيرة التي يمر بها الوطن والتي تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اضافة الى الاوضاع التي تعصف بالمنطقة عموما".

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واشار الكعكي الى أن مؤسس المملكة العربية السعودية وموحدها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود كان يوصي اولاده الاهتمام بلبنان وذلك حسب ما كان يردد المغفور له الرئيس سليمان فرنجية.

ووصف السفير البخاري زيارته لنقابة الصحافة اللبنانية بأنها عائلية كون العلاقة بين المملكة ومسؤوليها وصحافة لبنان وتصب في تعزيز العلاقات في الجانب الاعلامي تحديدا بين المملكة ولبنان". وأكد أنها علاقة أخوية تاريخية تربط البلدين، ورغبتهما في تحقيق المشاركة في مجال هذه العلاقات التي تعود الى سنين عديدة. وأكد السفير البخاري أن العلاقة التي تربط بين كبار المسؤولين في البلدين متينة.

وقال السفير البخاري: "في عملنا الديبلوماسي في لبنان، نحن بصدد استكمال الزيارات لكل القطاعات الاعلامية. والمملكة العربية السعودية حريصة وتحرص دائما على تعزيز أمن واستقرار لبنان، وهذه سياسة عامة واستراتيجية متخذة من عهد الملك عبد العزيز آل سعود الملك المؤسس، في الحفاظ على أمن وازدهار واستقرار وسيادة لبنان، ساعين لذلك دائما من خلال زياراتنا المتوالية والمتواصلة مع كل وسائل الاعلام اللبناني المرئي والمسموع اضافة الى إعلام التواصل الاجتماعي".

وأضاف النقيب الكعكي أن اللقاء كان ودياً وتناول البحث تطور العلاقات بين البلدين ، والاوضاع الاعلامية والاقتصادية في لبنان والمنطقة والدور العربي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتحقيق الرخاء وإنماء قطاعات الانتاج في لبنان والعالم العربي.

وأعرب الكعكي عن تفاؤله باسناد وزارة الاعلام في لبنان للوزير جمال الجراح الذي افتتح منذ يومين البث التلفزيوني لتلفزيون لبنان 24 على 24 ساعة ، وهذا الإنجاز نعتبره خطوة أولى وبنية الوزير الجراح دعم الاعلام بشكل عام وبواسطته الصحافة المكتوبة بشكل خاص.