شكرا لقرائتكم ترجيح تشكيل نتانياهو الحكومة بعد الانتخابات وأحزاب عربية تقاوم دعوات إلى المقاطعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 5 أبريل 2019 - اخر تحديث في 5 أبريل 2019 / 17:18

تشير استطلاعات للرأي حول الانتخابات النيابية الإسرائيلية المرتقبة الثلثاء المقبل، إلى تعادل لائحتي بنيامين نتانياهو ومنافسه الأبرز بيني غانتز، لكنها تفيد بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة الجديدة.



وترجّح غالبية الاستطلاعات حصول اللائحة الوسطية للجنرال غانتز على عدد من المقاعد يفوق العدد الذي سيشغله حزب الليكود. لكن النتائج التي قد تحققها الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تتحالف مع الليكود، تشير إلى أن نتانياهو سيكون في موقع أفضل لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتفيد 5 استطلاعات للرأي بأن لائحة غانتز قد تنال 28-32 مقعداً، في مقابل 26-27 مقعداً لليكود، فيما يتوقّع استطلاع وحيد نيل حزب رئيس الوزراء 31 مقعداً في الكنيست (البرلمان).

وتشهد مدينة عكا القديمة شمال إسرائيل نشاطات لحضّ المواطنين على التصويت، في ظلّ تصعيد لحملة تدعو الى المقاطعة.

وتخوض 4 أحزاب سياسية عربية الانتخابات البرلمانية ضمن لائحتين متنافستين، في ظلّ حملة تحريض على العرب ولوائحهم، يشنّها نتانياهو واليمين الاسرائيلي.

وقالت المرشحة سندس صالح من لائحة "الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير" برئاسة أيمن عودة، المتحالف مع الدكتور أحمد الطيبي: "حق التصويت يتساوى فيه العرب واليهود، لكننا نؤكد أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تقصي المجتمع العربي. علينا ألا نترك الساحة البرلمانية خالية من النضال، فيها تُسنّ القوانين". وأضافت: "هناك أحزاب عربية قدّمت الكثير لشعبنا. إذا قاطعنا لن نحصل سوى على عناوين بارزة في الصحف العالمية".

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وتابعت: "يريدون كنيست من دون عرب. لو قاطع العرب الانتخابات، ستختار السلطات الإسرائيلية عرباً يمثلونها ويتحدثون باسمنا، وهذا خطر على وجودنا".

ويحتاج كل حزب في حال ترشح على لائحة منفصلة، الى نيل نسبة 3,25 في المئة من أصوات الناخبين ليدخل الكنيست دفعة واحدة بأربعة مقاعد، وإلا تذهب الأصوات التي حصل عليها هدراً.

ورفعت إسرائيل تلك النسبة في انتخابات العام 2015، في شكل يحول دون تمكّن الأحزاب العربية من الحصول على النسبة المطلوبة، ما دفعها الى تشكيل لائحة مشتركة أدخلت 13 نائباً الى البرلمان. وشارك العرب في تلك الانتخابات بأعلى نسبة تصويت منذ تأسيس دولة إسرائيل، إذ بلغت 64 في المئة.

وظهرت كتابات على جدران وملصقات لأحزاب في واد النسناس في حيفا، طالبت بالمقاطعة. وفوق شعار دولة إسرائيل بالأزرق، وضعت إشارة ممنوع الحمراء، وظهرت عبارة "إذا صوّت الشهداء سأصوت".

وعلّق مسؤول الحملة الإعلامية لـ "الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير" رجا زعاترة على الشعارات الداعية للمقاطعة، قائلاً: "مَن شاء ليصوّت ومَن شاء ليجلس في بيته ويقاطع، ولكن من دون هذه الخربشات السخيفة على الجدران". وسأل: "هل تجرؤون على فعل ذلك في حيّ يهودي أو مختلط؟ هل ترشّون هذه الكلمات على بيوتكم وعماراتكم أيضاً"؟

ويزيد من زخم الدعوة الى المقاطعة، تحذير نتانياهو اليهود من غانتز، قائلاً: "إذا فاز سيشكّل حكومة مدعومة من العرب، لإقامة حكومة يسار تشكّل خطرا على دولة إسرائيل". ومن دعايات الليكود، شعار "بيبي أو الطيبي". و"بيبي" هو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على رئيس الوزراء.