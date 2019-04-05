شكرا لقرائتكم نصف الشبّان الروس يريدون الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - رويترز | منذ 6 ساعات في 5 أبريل 2019 - اخر تحديث في 5 أبريل 2019 / 14:56

أظهر استطلاع للرأي أعدّه معهد "غالوب" أن 44 في المئة من الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، يريدون الهجرة في ظل ركود اقتصاد بلادهم.



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الاستطلاع الذي استند إلى مقابلات شخصية أُجريت مع ألفي شخص عام 2018، ذكر أن 20 في المئة من جميع الروس يريدون الانتقال إلى الخارج، وهذه أعلى نسبة منذ العام 2007، عندما بلغت 17 في المئة.

وكان الشباب في سنّ العمل أكثر حرصاً على الهجرة، وهذا أمر اعتبر "غالوب" أنه يهدد الوضع الاقتصادي لروسيا مستقبلاً ونفوذها السياسي.

وأشار المعهد إلى أن عدد سكان روسيا انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ 10 سنين، ليبلغ 146.8 مليون.

وبين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، أراد 22 في المئة منهم الانتقال إلى الخارج في شكل دائم. وكانت الوجهات الأكثر رواجاً ألمانيا والولايات المتحدة.