بعد إنقاذهما أشخاصا من الحريق... الملك سلمان يستضيف شابين من مصر

حل وليد مرضي الفقي، ومحمد عبد الرحمن كمال، ضيوفا في السعودية، ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، باعتبارهما بطلي حادث قطار رمسيس في القاهرة، حسب صحيفة تواصل الإلكترونية.

وأنقذ الشابان 8 أشخاص ممن حاصرتهم النيران وقت اصطدام القطار برصيف المحطة.

يعمل وليد ومحمد في محطة مصر في إدارة عربات النوم وبيع المشروبات في المحطة.

وتقدم الشابان بالشكر للملك سلمان، والسفير السعودي في القاهرة على تسهيلهما إجراءات أداء مناسك العمرة.

ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.