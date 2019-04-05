الجيش الليبي يسيطر على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس في طرابلس

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة العامة: "قواتكم المسلحة الباسلة تبسط السيطرة على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بطرابلس ضمن عملية (الفتح المبين)، وتقدم الشكر والثناء لكل أهالي المنطقتين على مساندتهما للجيش والتفافهما حوله في الحرب على الإرهاب وإعادة استقرار الوطن".

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وقال خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن قوات الجيش الليبي بمشاركة القوات الجوية والبحرية والمشاة، بسطت سيطرتها على مناطق عدة بمحيط طرابلس.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن القوات سيطرت على منطقتي قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بطرابلس، وأنها تستعد للتقدم إلى مناطق جديدة باتجاه طرابلس.

وأفاد مصدر عسكري في اللواء التاسع التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بأن الجيش الليبي قد تمكن من السيطرة على منطقتين جنوب العاصمة طرابلس بعد اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الجمعة.

وأكد المصدر العسكري أن "الجيش الوطني الليبي قد تمكن من السيطرة على منطقتي سوق الخميس امسيحل وسوق السبت اللتان يبتعدان عن جنوب العاصمة طرابلس نحو 40 كم، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم الجمعة بين الجيش الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق".