موسكو تؤكد الاجتماع بشأن سوريا في الفترة من 25 إلى 26 أبريل في نور سلطان

برلين — سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين، على هامش المشاورات الروسية الألمانية في قضايا تخص الأمم المتحدة، في برلين: "نحن على وشك الاتفاق على هذا الموعد، الآن يمكنني أن أقول مبدئيًا، أنه من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى لصيغة أستانا حول سوريا يومي 25 و 26 نيسان/أبريل في مدينة نور سلطان".

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وكان نائب وزير الخارجية الكازاخي، مختار تليوبيردي، أعلن أمس الخميس، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أعرب عن رغبته في المشاركة في مفاوضات نور سلطان.

وقال تليوبيردي للصحفيين: "هذا يتوقف على الدول الضامنة، لكنني كنت مؤخرًا في بروكسل في المؤتمر حول سوريا، الذي نظمته الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا عن رغبته في المشاركة في عملية أستانا، وهو شيئ ليس مستبعدا، بالطبع".

وأعلنت الخارجية الكازاخستانية أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا من المقرر عقدها يومي 25 و26 نيسان /أبريل الجاري في نور السلطان.

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، جولات عديدة من مباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.