إصابة 14 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة

غزة/هداية الصعيدي/ الخليج 365-
أُصيب 14 متظاهرا فلسطينيا ، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه، إن 14 متظاهرا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص وقنابل الغاز التي أطلقتها القوات الإسرائيلية باتجاه المتظاهرين شرقي قطاع غزة.
وأضافت الوزارة إن أحد المصابين "جراحه حرجة".
وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
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