"ي ب ك" الإرهابي يحتفل بميلاد زعيمه "أوجلان" شرقي سوريا

الحسكة/ الخليج 365

أقامت منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية بمناطق سيطرتها شرقي سوريا، احتفالات في ذكرى ميلاد زعيمها عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا منذ عام 1999.

وأشارت مصادر محلية للأناضول، أن الاحتفالات شملت مدن منبج، وتل أبيض، وعين عيسى، والقامشلي، وعامودا، ورميلان، الخاضعة جميعها لسيطرة المنظمة.

ورفع عناصر "ي ب ك" صور لأوجلان، ولافتات كتبوا عليها عبارات باللغتين العربية والكردية تمجده، باعتباره "الأب" و"المعلم"، بحسب تلك العبارات.

يشار أن "ي ب ك" هو الجناح السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في تركيا.

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وتمكنت "ي ب ك" من الحصول على دعم أمريكي كبير شرقي سوريا منذ عام 2014، تحت ذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ما مكنها من السيطرة على نحو ثلث مساحة سوريا.

وتواصل واشنطن تقديم الدعم للمنظمة رغم دحر "داعش"، وتزعم الإدارة الأمريكية أن الدعم موجه لما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية - قسد" (التي يشكل تنظيم ب ي د/بي كا كا الإرهابي عمودها الفقري).

يشار أن الاستخبارات التركية نجحت بعملية نوعية في 15 فبراير/ شباط 1999، في القبض على أوجلان زعيم "بي كا كا" الإرهابية واقتياده إلى تركيا، لدى محاولته الفرار من كينيا التي كان يختبئ فيها إلى هولندا.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة "إمرالي" في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.