عدد من الجهات التدريبية تشارك في الملتقى الأول للتدريب بعسير

تغريد العلكمي

أقيمت يوم الأربعاء المضي فعاليات الملتقى الأول للتدريب بمنطقة عسير بتنظيم مركز غصون الابتكار للتدريب وبمشاركة عدد من الجهات الأخرى بقاعة فندق أزد بأبها بحضور 100 مدربة من كافة محافظات ومراكز منطقة عسير.

وقد ناقشت ممثلات الجهات المشاركة وهن مساعدة مدير إدارة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لطيفة القحطاني ومديرة مركز الحي المتعلم صالحة الأحمري وسفيرة المرأة العربية في جمعية الجنوب النسائية والمدربة والميك اب ارتست الهنوف العسيري ومسؤولة التدريب في لجنة الانمية الاجتماعية بخميس مشيط صفية العكاسي ومسؤولة التدريب في إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير سراء القحطاني بمناقشة عدد من النقاط الهامة المتعلقة بالتدريب واعتماد المدرب والشهادات وخطوات الحصول على الاعتماد من المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني.

فيما تم استقبال استفسارات المدربات والحضور حول ذلك.

وشاركت في الملتقى كل من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير ومركز الحي المتعلم من وزارة التعليم ونادي عسير الفوتوغرافي بجمعية الثقافة والفنون ولجنة التنمية الاجتماعية بخميس مشيط وأوقات سعيدة للبالونات وفندق أزد.