سلمان_للإغاثة يوزع 940 سلة غذائية في مديريتي #الحزم و #الخلق بـ #اليمن

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 940 سلة غذائية، تزن 69 طنًا و560 كيلو غراماً، على النازحين في مديريتي الحزم والخلق بمحافظة الجوف، يستفيد منها 5,640 فردًا، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.