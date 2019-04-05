وزارة_العمل: هذه الضوابط لملابس المرأة في العمل

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هناك 4 ضوابط نظامية على أصحاب العمل والعاملات، ضمن تمكين عمل المرأة وحفظ كرامتها.

وأوضحت العمل، أنه أولًا يجب الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية، وثانيًا على المرأة العاملة الالتزام بالحشمة في زيها، وثالثًا في حال كان للمنشأة زي خاص فيجب أن يكون محتشمًا وساترًا.

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وأخيرًا، شددت العمل على أنه في حال تطلب توفير ملابس خاصة بخطوط الإنتاج فيجب أن تكون ملابس العاملات أمنية ومحتشمة.