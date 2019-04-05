الأرصاد تنبه أهالي بعض المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم ، يصحبها زخات من البرد و نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط ورجال ألمع وتنومة والنماص ومحايل وبلقرن وبيشة وتثليث وسراة عبيدة والحرجة وبارق وطريب، والأجزاء المجاورة لها ، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على لسان متحدثها العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.