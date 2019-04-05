شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تحصد جائزتي أفضل شركة في الخدمات والمنتجات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

في إنجاز جديد، حصلت الخطوط السعودية على جائزتين جديدتين في مجال الخدمات والمنتجات على متن الطائرة، حيث نالت جائزة أفضل شركة طيران في مجال نظام الاتصال الترفيهي على متن الطائرة.

كما حصدت الخطوط السعودية، جائزة أفضل حقيبة مستلزمات السفر الشخصية المقدمة لضيوف الدرجة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز مجلة PAX International الرائدة في مجال الأخبار والتحليلات الخاصة بخدمات شركات الطيران على مستوى العالم.

وجرى إعلان النتائج وتسليم الجوائز على هامش معرض هامبورغ لمنتجات وخدمات المقصورة الداخلية للطائرات، حيث تستعرض الشركات المصنعة لمنتجات مقصورة الطائرة أحدث وأفضل منتجاتها أمام شركات الطيران العالمية.

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ويأتي حصول “السعودية” على هاتين الجائزتين تقديراً لخدماتها ومنتجاتها المتميزة على متن الطائرات، التي شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية شملت كافة أوجه الخدمات والمنتجات على متن الطائرة، وتضمنت تقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة وبرامج الترفيه المنوعة، والتواصل المجاني عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتعد “الخطوط السعودية” أول شركة طيران في العالم تتيح لضيوفها التواصل النصي مجاناً عبر (5) تطبيقات تشمل “واتساب”، و “آي مسج”، و “ماسنجر فيسبوك”، و “وي شات”، و “إنستجرام”.

إلى جانب التنوع الكبير للمحتوى الترفيهي على متن الطائرات الذي يتجاوز (4000) ساعة من البرامج المنوعة وأفلام العرض الأول في هوليوود والبرامج المتعلقة بالأطفال، عطفاً على الكتب الرقمية والصوتية وغيرها، ويستهدف مختلف شرائح الضيوف ويحظى بالتطوير المستمر والزيادة في عدد ساعاته.

وتنفذ “السعودية” برنامجاً طموحاً لتطوير خدماتها على متن طائراتها، حيث دشنت مرحلة جديدة ومتقدمة من التقنية والاتصالات الفضائية على متن طائراتها؛ ما يتيح لضيوفها الاتصال الهاتفي وخدمة الإنترنت عالي السرعة، ومشاهدة البث التلفزيوني المباشر، كما أطلقت خدمة مميزة بمفهوم جديد وعصري في تقديم الطعام للضيوف وفق خدمة “بيسترو Bistro” العالمية الحديثة.