شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: زراعة 230 ألف شجرة بمشاركة 846 جهة و1663 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد أسبوع البيئة السعودي الأول الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة في جميع المناطق بعنوان (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا) ـ إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء ـ تفاعلاً كبيراً من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والروابط واللجان التنموية، إذ بلغ عدد المشاركين أكثر من 846 جهة حكومية وخاصة.

ونجحت الوزارة في زراعة نحو 230.615 شجرة برية في المتنزهات والمراعي من خلال 322 حملة تشجير نظمتها فروع الوزارة في المناطق المختلفة، وعملت على إرسال 71 مليون رسالة (SMS) توعوية حول البيئة، بينما فاق عدد المتفاعلين 12 مليون متابع عبر المنصات الإلكترونية للوزارة من خلال وسم (#بيئتك_بيتك).

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وأوضحت الوزارة أن الفعاليات التي نظمتها فروع الوزارة في 13 منطقة جذبت أكثر من 527,443 زائراً، مبينة أن الأسبوع اشتمل على حملات تنظيف في المواقع البرية والشواطئ بعدد 173 حملة، إضافة إلى 39 حملة لنثر البذور، نثر خلاها أكثر من 1400 كيلو جرام من البذور، كما أطلقت مجموعة من الحيوانات البرية في عدد من المتنزهات البرية المحمية، بهدف المحافظة على التوازن البيئي.

ونوهت الوزارة بالمشاركة الكبيرة لطلاب المدارس من 1663 مدرسة في مختلف المناطق، إضافة إلى المشاركة الفاعلة من الجمعيات والروابط واللجان التنموية التي بلغت أكثر من 190 جمعية ورابطة مشاركة.

وأكدت أن عدد المخيمات التوعوية بلغت نحو 63 مخيم، أقيمت خلالها أكثر من 198 محاضرة وندوة توعوية، مشيرة إلى أن عدد الأجنحة “البوثات” التي شاركت بها فروع الوزارة بلغت حوالي 108 أجنحة، مشيدة بالمشاركة القيمة من خطباء المساجد التي فاقت أكثر من 4 آلاف مشاركة متنوعة للتوعية بالبيئة التي حث ديننا الحنيف على المحافظة عليها.