سياسات واشنطن تجاه لبنان في صالح حزب الله وإيران

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تمثل السياسة الأمريكية التهديدية ضد لبنان مزيدا من الأعباء على حكومة بيروت، وذلك بغرض احتواء أنشطة جماعة حزب الله المدعومة من إيران في البلاد

لم يكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، موفقا في سياسته التي اتبعها خلال رحلته الأخيرة إلى لبنان، والتي ركزت على إمكانية الضغط بشكل أكبر على حزب الله، عن طريق مزيد من اللهجة التصعيدية ضد حكومة بيروت. تصعيد وتيرة الولايات المتحدة في التعامل مع الحكومة اللبنانية من أجل السيطرة على حزب الله وقطع علاقاته مع إيران، كان بمثابة فرصة ذهبية للجماعة المدعومة من طهران خلال المستقبل القريب، خاصة بعد أن هدد بومبيو بشكل قاطع بإيقاف المساعدات الأمريكية للبلاد حال فشلها في تحقيق ذلك.

ورأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن تصعيد بومبيو في التعامل مع لبنان، وممارسة ضغط أكبر على الحكومة من أجل السيطرة بشكل كامل على حزب الله، سيكون في صالح الجماعة وليس ضدها كما يتصور السياسيون الأمريكيون. لبنان: القضاء المصري أراحنا بتخفيف حكم سجن «المذبوح» في المؤتمر الصحفي الذي اختتم به

ورأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن تصعيد بومبيو في التعامل مع لبنان، وممارسة ضغط أكبر على الحكومة من أجل السيطرة بشكل كامل على حزب الله، سيكون في صالح الجماعة وليس ضدها كما يتصور السياسيون الأمريكيون. لبنان: القضاء المصري أراحنا بتخفيف حكم سجن «المذبوح» في المؤتمر الصحفي الذي اختتم به بومبيو زيارته للبنان في أواخر مارس، أصدر وزير الخارجية الأمريكي تحذيرا قويا، يفرض على الحكومة اللبنانية احتواء حزب الله أو فقدان الدعم الأمريكي، الذي يصل إلى 800 مليون دولار سنويا.

واختتم بومبيو حديثه بتشجيع اللبنانيين على الانتفاضة ضد حزب الله عندما قال: "سوف يكون أمرا شجاعا للأمة الوقوف ضد حزب الله وتجريم إرهابه وتهديداته". كان تهديد بومبيو واضحًا، إذا فشل لبنان في الحد من نفوذ حزب الله السياسي والعسكري، فإن الحكومة في بيروت قد تخاطر ليس فقط بخسارة المساعدات الأمريكية، بل أيضًا قد يكون هناك رد أشد، ربما يصل إلى حد فرض عقوبات مدمرة.

وإذا تابعت الولايات المتحدة هذه الخطة لفرض عقوبة جماعية على لبنان من أجل الحد من تأثير حزب الله، فمن المرجح أن تكون النتائج عكسية لما يقصده مسؤولو الإدارة الأمريكية. Advertisements الدول الكبرى تقرر إنهاء الحرب السورية.. وحزب الله يعود إلى لبنان وكان رد فعل الساسة في لبنان على تصريحات بومبيو متمثلا في الدفاع عن النظام القائم وانتقاد الغرب الذين -من وجهة نظرهم- يسيئون فهم نظامهم السياسي، إذ حاولوا أن يشرحوا لبومبيو أن الوضع في لبنان يحظر معاملة حزب الله، الذي له فصيل برلماني ينتخب بشكل شرعي في السلطة ككيان غير قانوني، خاصة أن القوة العسكرية لحزب الله، بأسلحته الإيرانية وتدريبه، تفوق قوة الجيش اللبناني.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن حزب الله نجح في تقديم نفسه بشكل قادر على الوقوف في وجه إسرائيل بطرق لا يستطيع الجيش اللبناني فعلها، وهو الأمر الذي أكسبه شعبية. حتى إن المسؤولين اللبنانيين الذين ينتقدون حزب الله رفضوا دعوات بومبيو لتحدي الجماعة مباشرة، محذرين من أنهم إذا اتبعوا نصيحته، فقد تنحدر البلاد إلى حرب أهلية جديدة.

وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تخاطر -بلا شك- باستقرار لبنان الأساسي، بطرق قد تفيد حزب الله في نهاية المطاف، ولن تمثل سوى مزيد من الأعباء الإضافية على الحكومة اللبنانية. مفاجأة.. قرى «حزب الله» داخل إسرائيل لتدريب الجيش تفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على قادة حزب الله والشركات المرتبطة به من أجل السيطرة على أنشطة الجماعة، كما من المتوقع أن تستهدف واشنطن المؤسسات المصرفية التي تسهل تدفق الأموال إلى المجموعة. تدخل حزب الله في اليمن يهدد السيادة اللبنانية وقد يعاقب حلفاء حزب الله في البرلمان، بما في ذلك أكبر حزب مسيحي في لبنان، الحركة الوطنية الحرة، وهو ما يعني انحرافًا عن السياسة الأمريكية المعتادة في دعم التعددية السياسية في البلاد. الخطط السياسية التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها ستمثل مزيدا من الأعباء السياسية على لبنان، والتي بالفعل عانت على مدى سنوات طويلة من أزمات سياسية حالت دون استقرار أوضاعها.

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