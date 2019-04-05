سياسي مغمور ينتزع إسطنبول من أردوغان للمرة الأولى منذ ربع قرن

ويشير التقرير إلى أنّ رئاسة بلدية إسطنبول تعد من أهم المناصب السياسية في البلاد، فالمدينة هي أكبر مدن تركيا، وعاصمتها الثقافية والاقتصادية، ويبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، أي نحو ربع عدد سكان البلاد.
وكان فوز يلديريم - بحسب الوكالة - يعتبر مضمونًا، لدرجة أنّ ملصقات كبيرة تحمل صورتي الرئيس ورئيس الوزراء السابق وعبارة "شكرًا إسطنبول"، قد انتشرت في المدينة الاثنين الماضي، بينما كانت عمليات فرز الأصوات ما زالت مستمرة، ولكنها أزيلت صباح الاثنين عندما ظهر أن السباق سيكون محتدمًا بين الحزب الحاكم والمعارضة.
وعلى صعيد أعمال إعادة الفرز التي جرت في بعض دوائر مدينة إسطنبول، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، علي إحسان ياووز، إن أعمال الفرز في إسطنبول قادت إلى تصحيح 11 ألفا و109 أصوات لصالح حزبه، بعد إعادة فرز 530 صندوقا منذ الأول من أبريل الجاري (صبيحة يوم الانتخابات).
وأضاف ياووز، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب في إسطنبول أمس للتعليق على التطورات الخاصة بإعادة فرز الأصوات بناء على طعون تقدم بها الحزب إلى اللجنة العليا للانتخابات: "اتضح أيضًا أن هناك 1641 صوتًا لصالح حزب العدالة والتنمية، في مجموع 5857 صندوقا، في إطار إعادة فرز الأصوات الباطلة... وجرى كذلك تسجيل 64 صوتا لصالح الحزب في 121 من الصناديق التي أعيد فرز الأصوات فيها بشكل كامل".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، تفوق مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على مرشح العدالة والتنمية رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بإجمالي نحو 29 ألف صوت.
من جانبه، قال يلدريم إنّ سكان إسطنبول أعطوا قرارهم في الانتخابات المحلية، واللجنة العليا للانتخابات ستعلنه، وخاطب منافسه، الفائز حتى الآن بالانتخابات، أكرم إمام أوغلو: "التصرف غير المسؤول، قبل البت بالاعتراضات من شأنه أن يثير التوتر في المجتمع ويضر البلد والشعب".
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