اشتباكات عنيفة على بعد 25 كم من العاصمة طرابلس

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وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات تبعد عن العاصمة، نحو 25 كم.
© Sputnik . Vladimir Trefilov
وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة، طرابلس.
وأمر قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية الحدث"، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.
وأفاد مصدر محلي في طرابلس الليبية، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة الآن بين القوات المسلحة الليبية (الشرق الليبي) مع قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق (الغرب الليبي) جنوب العاصمة، طرابلس.
وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن "اشتباكات عنيفة الآن تشهدها مناطق سوق الخميس أمسيحل واسبيعة، بين كتيبة 22 القادمة من ترهونة، والتابعة لقوات الجيش الليبي مع قوات حكومة الوفاق في طرابلس".
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