بعد إعلان قوات حفتر سيطرتها على البوابة 27 غرب طرابلس...السراج يظهر في جولة تفقدية للمنطقة (فيديو)

مقطع الفيديو نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" بعنوان "رئيس المجلس الرئاسي يقوم بجولة تفقدية لبوابة 27".

في نفس السياق، نشر الجيش الوطني الليبي سلسلة من التدوينات على صفحته بـ"فيسبوك"، قال فيها: "الجيش الوطني جاء لاجتثاث الإرهاب من أحد أكبر معاقله في شمال أفريقيا ولذلك لن يكون الأمر بالبساطة التي نتوقعها جميعا، فصبرا جميلا… انضمام ضباط برتب عالية من طرابلس إلى الجيش الوطني".

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وتابع "الاستخبارات العسكرية توثق بالصور كل من يتحرك ضد قوات الجيش أو يساند الميليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس"، ناشرا صورا لعدد من عناصر القوات المسلحة الليبية، بتعليق: "قولو فرنسيس ولا طليان بالاك أمريكان هؤلاء أبناء الوطن أبناء الجيش الوطني غرب ليبيا وشرقها وجنوبها… اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وانصرهم على من عادهم وأعلِ بهم راية الدين والوطن".

وكان المشير خليفة حفتر قد أعلن انطلاق عمليات عسكرية واسعة للسيطرة على العاصمة الليبية، طرابلس أطلق عليها اسم "تحرير طرابلس" في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة حالة النفير العام.