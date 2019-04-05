إصابة مفاجئة بفيروس خطير تدفع وزارة الصحة السعودية للتأهب

أصيب مواطن وممرض وطبيب في المستشفى بفايروس كورونا، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية، ما دفع مدير دائرة العلاقات العامة والحكومية بعمليات الخفجي المشتركة رياض الحسن للحديث قائلا: إن وزارة الصحة أرسلت فريقا متخصصا للوقوف على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة المستشفى لتعقيم وتطهير جميع مرافق المستشفى.
وأشار الحسن إلى أن الوضع في المستشفى لا يستدعي القلق؛ حيث لا يزال يستقبل المراجعين والزوار.
وكانت التحاليل الطبية لأحد الأشخاص في مستشفى عمليات الخفجي المشتركة، قد كشفت عن إصابته بفايروس كورونا؛ ليتم تقديم الخدمات العلاجية له وعزله ليتبين لاحقا إصابة ممرض وطبيب كانا يرافقانه أثناء تحويله إلى مركز علاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة الدمام.
يُذكر أن عددا من المواطنين في محافظة الخفجي قد تداولوا صورة لافتة حملت عبارة تفيد منع زيارة المرضى في جميع أقسام المستشفى وفي جميع الأوقات؛ وذلك لسلامتهم.
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