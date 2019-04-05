شكرا لقرائتكم خبر عن مستخدماً «حديدة».. وكيل مدرسة ينهال بالضرب على طالب مريض في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
اعتدى معلم يتولى منصب وكيل مدرسة ابتدائية أهلية بحي غبيرة جنوب الرياض، على طالب بـ «حديدة»، وهدده بالفصل من المدرسة؛ بسبب سوء تفاهم بسيط وقع بينهما.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى تعرض طالب يبغ من العمر 13 عاماً، ومصاب بالربو، لضرب شديد على يديه من وكيل مدرسة أهلية بسبب سوء تفاهم بين الطالب والوكيل؛ إذ حاول الطالب أن يتحدث مع الوكيل لتوضيح موقفه، لكنه لم يحصل على فرصة.
وأمسك الوكيل الذي كان غاضباً في حينه بالطالب من رقبته وأدخله الغرفة، وانهال عليه ضرباً بـ «حديدة» كانت في يده ما تسبب في إصابته بعدة كدمات قوية، مع تهديد الطالب بالفصل من المدرسة.
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