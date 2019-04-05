شكرا لقرائتكم خبر عن روما تقترح على الدول السبع الكبرى موقفًا مشتركًا حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي أنه سيقترح تبني موقف مشترك حول ليبيا خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "جي 7" الذى ينعقد، اليوم الجمعة، بمدينة دينارد الفرنسية، ليساعد في تجنب التصعيد العسكري وتشجيع التطور السلمي والبناء بما يتفق مع جهود الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن الخارجية الإيطالية بيانا قالت فيه إن جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الكبرى يتضمن قضايا (الدفاع عن الديمقراطيات ضد التدخل الخارجي، والأمن السيبراني، والأمن البحري، وعمليات السلام في أفريقيا ومشاركة المرأة فيها، ومكافحة الاتجار غير المشروع والإرهاب الدولي، والأزمات الدولية(.

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كما سيشهد الاجتماع الوزاري اعتماد عدد من الإعلانات الرسمية، وعلى رأسها (السلام والأمن والمرأة)، وقضايا الأمن السيبراني، والعمل المشترك للدول السبع من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع على المستوى الدولي.