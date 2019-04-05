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رام الله — سبوتنيك وذكر هنية "أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مسيرات العودة إلا بإنهاء الحصار على طريق إنهاء الاحتلال".
© AP Photo / Adel Hana
وتابع هنية "قضيتنا ليست إنسانية إنها قضية تحرر وطني"، موضحا أن الوحدة خيار استراتيجي والمصالحة فريضة شرعية تتمثل في تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة من جميع الفصائل".
واعتبر أن تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية خطوة في الاتجاه المعاكس.
وتعمل المخابرات المصرية على إيصال الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل إلى تهدئة متبادلة عبر بنود واتفاق لم تتضح معالمه بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر هنية: هناك حراك إيجابي في مباحثات التهدئة بوساطة مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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