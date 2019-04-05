ممثل مصري يفجر مفاجأة حول تجسيد القذافي على شاشات السينما... ماذا قالت ابنته

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قال الممثل محيي إسماعيل، إنه كان معروضا عليه تجسيد القذافي في فيلم سينمائي، ولكنه رفض، بعدما علم أنه من تمويل أمريكي، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
وأكد محيي إسماعيل، أن الفيلم كان جاهزا للتصوير، وأن جهة الإنتاج موجودة، كما أن عائشة ابنة القذافي موافقة، ولكنها تنتظر فقط عودة ليبيا مره أخرى وتحسن الأوضاع في البلاد.
وقال إسماعيل: "عرض علي تجسيد شخصية القذافي في فيلم أمريكي، ولكني رفضت، لكي لا يتم وضع مشاهد تسيء له بعد انتهاء تصويري".
ولكن أكد محيي إسماعيل أنه لن يتخلى عن مشروعه الفني، الذي يجسد خلاله شخصية الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتابع: "كل عناصر إتمام المشروع متوفرة وعندي جهة إنتاج صينية مستعدة لتمويله، ولكن أجد أنه من الأفضل أن ننتظر استقرار الأوضاع في ليبيا".
وأوضح أن "ابنته السيدة عائشة القذافي متحمسة جدا للعمل وتتمنى خروجه للنور".
يذكر أن محيي إسماعيل، من أشهر أفلامه، "الإخوة الأعداء" مع ميرفت أمين، و"بئر الحرمان" و"خللي بالك من زوزو" مع سعاد حسني، و"حد سامع حاجة" مع رامز جلال.
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