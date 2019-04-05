عضو "الأعلى للدولة": جميع الاشتباكات خارج طرابلس... وتؤثر على الملتقى الجامع في غدامس

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه رغم الوضع الهش في العاصمة طرابلس، وانتشار الجريمة، إلا أن دخول قوات الجيش الليبي بآليات عسكرية ثقيلة، يمكن أن يدمر العاصمة، خاصة أنها لا تعاني من وجود الإرهاب، حيث ساهمت القوات التابعة لحكومة الوفاق في القضاء على تنظيم "داعش"، "المحظور في روسيا"، في سرت في وقت سابق.

© AFP 2019 / Frederick Florin

وتابع أن الاشتباكات الحالية قد تؤثر بشكل كبير على الملتقى الوطني الجامع المرتقب في غدامس.

إعلان الجيش الليبي

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة، طرابلس.

Advertisements

وأعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أمس الخميس، عن إصدار أوامر لقواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة.

© Sputnik . Natalia Seliverstova

وطالب حفتر في تسجيل صوتي سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من لا يؤثر المواجهة.

النفير العام

وأعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الأربعاء الماضي، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات قوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون، أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".