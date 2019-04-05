تطبيق Spark يصل لأجهزة أندرويد

أطلقت شركة Readdle تطبيق Spark للأجهزة المحمولة العاملة بنظام غوغل أندرويد إلى جانب الإصدارات الخاصة بأجهزة أبل المحمولة، وأجهزة ماك،وفقا لموقع 24.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تهدف من خلال هذا التطبيق إلى توفير بديل لتطبيق جوجل Inbox مع العديد من الوظائف المتطورة.

ويمتاز التطبيق Spark بوظيفة الغفوة (Snooze) وفرز الرسائل الإلكترونية حسب الأهمية، ويقوم تطبيق Spark بتصنيف الرسائل الإلكترونية إلى فئات الرسائل الشخصية والنشرات الإخبارية والإشعارات، وتسمح وظيفة الإشعارات الذكية بتلقي الإشعارات الخاصة بالرسائل الشخصية فقط، كما يمتاز تطبيق Spark بإمكانية التخصيص.

ويدعم التطبيق Spark مختلف الشركات المقدمة لخدمات البريد الإلكتروني بدءاً من جي ميل وصولاً إلى أوتلوك وياهو، كما يمكن الاعتماد على سيرفر IMAP الخاص، ولكن يجب أن يكون المستخدم على دراية بأنه يتم تخزين بيانات معينة على أجهزة سيرفر Readdle من أجل تشغيل وظائف معينة.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن إصدار أندرويد من تطبيق Spark لا يتضمن جميع المزايا المتوفرة في الإصدار المخصص للهاتف الذكي آي فون أو أجهزة الماك، ومنها دمج خدمات الشركات الأخرى والتقويم والردود السريعة وقوالب البريد الإلكتروني، ولكن من المقرر طرح هذه الوظائف في إصدار أندرويد قريباً.