واتساب تطلق خدمة جديدة لرواد الأعمال مستخدمي نظام ios

بعد فترة تجريبية استمرت لشهر كامل أعلنت شركة واتساب WhatsApp، تطبيق الدردشة الأشهر عالميا، إطلاق تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business الخاص بمستخدمي نظام تشغيل iOS، والذي أصبح متاحا في جميع أنحاء العالم،وفقا للعين الإخبارية.

وتأتي تلك الخطوة حسب موقع theverge.com بعد اعتماد تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business المتخصص لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية العام الماضي لجميع مستخدمي نظام تشغيل أندرويد Android حول العالم.

وتطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business صمم خصيصا لتسهيل إدارة الأعمال التجارية بالنسبة لرواد الأعمال، من خلال إعداد ملف تعريف خاص بتفاصيل الشركة مثل العنوان الإلكتروني الخاص بالشركات أو مالكيها، وتسهيل تفاعل أرباب الأعمال مع شريحة المتسهلكين من العملاء بواسطة قائمة إرسال تحتوي على معلومات المنتجات والخدمات.

يذكر أن تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business المجاني يختلف تماما عن خدمة WhatsApp Business API مدفوعة الأجر، والمخصصة بشكل أساسي للشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى، والخاصة بإرسال إشعارات مثل التصاريح والإيصالات، إضافة إلى الرد على استفسارات العملاء.

وفي الوقت الحالي يتوافر تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business بشكل رسمي في البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والهند والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على أن يوجد في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة.