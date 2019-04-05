لبنان: الحريرى يبحث مع مسئول أممى النهوض بأجندة 2030 للتنمية المستدامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، مساء الخميس، مباحثات مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى لبنان ومنسق الشئون الإنسانية فيليب لازارينى ووفد من أعضاء فريق الأمم المتحدة العامل فى لبنان، تم خلاله استعراض الدعم الذى تقدمه الأمم المتحدة للأولويات الوطنية للبنان، وكيفية النهوض بأجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال حوار منسق واستراتيجي.
وجرى خلال اللقاء التركيز على أن الرؤية اللبنانية المزمع تنفيذها ستكون نقطة انطلاق مهمة لضمان اتحاد جميع الاستراتيجيات والخطط الحالية للبنان، بطريقة منسقة وذات أولوية، لكى يكون النمو الاقتصادى والتنمية شاملين ومستدامين
من جانبه، أكد لازارينى التزام الأمم المتحدة واستعدادها لتوفير الدعم اللازم للحكومة فى هذه العملية.
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