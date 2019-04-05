نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الوضع في ليبيا مع ممثل حكومة الوفاق

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "أكد الجانب الروسي من جديد الموقف المبدئي الذي لم يتغير تجاه دعم وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها، وإقامة حوار بين الليبيين من خلال الدور التنسيقي للمبعوث الأممي الخاص في ليبيا".

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ويعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عقد جلسة مشاورات عاجلة، تتناول التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا.

وقالت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، على "تويتر": "دعت المملكة المتحدة لعقد اجتماع لمجلس الأمن، لإجراء مشاورات خاصة بشأن الوضع في ليبيا في الساعة 15:00 من يوم الجمعة (الساعة 22.00 بتوقيت موسكو). وسيقوم غسان سلامة، الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإطلاع أعضاء المجلس على الوضع الحالي".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر قد أمر، أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس، ضمن حملة بدأها أمس الأربعاء، لاستهداف ما وصفها بالجماعات الإرهابية. وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.