القاهرة "قلقة" من الأوضاع في ليبيا وتدعو لضبط النفس

القاهرة / الخليج 365

أعربت القاهرة، عن قلقها إزاء الاشتباكات التي اندلعت صباح الخميس في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، في وقت متأخر من مساء الخميس، إنها "تعرب عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح (الخميس) في عددٍ من المناطق الليبية"، وناشدت جميع الأطراف "ضبط النفس ووقف التصعيد".

Advertisements

وأضاف البيان أن "موقف مصر ثابت وقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا (..) مع التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب من كافة الأراضي الليبية".

جاء ذلك عقب إطلاق خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، الخميس، عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس، قبيل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع، بمدينة غدامس (جنوب غرب)، تحت رعاية أممية، مما أثار استنكارا محليا ودوليا واسعا.

ومنذ سنوات، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.