الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 5 أبريل 2019‎‎‎‎

السادة المشتركون:

تجدون تاليا أجندة المتابعات والتقارير الخاصة للنشرة العربية - الجمعة 5 أبريل / نيسان 2019

أولا: المتابعات الإخبارية

** دولي

- انعقاد ثاني جلسة محاكمة لمنفذ مجزرة المسجدَين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا، وإصابة مثلهم.

** تركيا

- وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، يلتقي الجالية التركية في فلوريدا، وقادة رأي مسلمين في الولايات المتحدة، ورجال أعمال.

- إقلاع آخر طائرة ركاب تجارية من مطار أتاتورك الدولي، تنتهي معها أعمال الانتقال إلى مطار إسطنبول الجديد الذي تم افتتاحه في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018.

** الجزائر

- دعوات للتظاهر في الجمعة السابعة للحراك والأولى بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للمطالبة برحيل كل رموز نظامه.

** ليبيا

- متابعة تطورات العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

** تونس

- افتتاح الدورة الـ35 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالعاصمة، تستمر في الفترة بين 5 - 14 أبريل / نيسان الجاري، بمشاركة 319 عارضا من 23 دولة.

** المغرب

- محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء (شمال)، تصدر حكمها النهائي في قضية معتقلي حراك الريف، الذين تمت إدانتهم سابقا بأحكام سجن تتراوح بين 3 و20 عاما.

** السودان

- خطاب للرئيس عمر البشير، في تنسيقية اللجنة العليا للحوار بالقصر الجمهوري، في ظل أزمة سياسية واقتصادية متواصلة.

** فلسطين

- متابعة المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية.

- متابعة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، عقب أسبوع من التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية.

- متابعة فعاليات الجمعة الـ54 لـ"مسيرة العودة وكسر الحصار"، قرب السياج الشرقي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

- تغطية سباق الخيول العربية الأصيلة في مدينة أريحا بالضفة الغربية، الساعة (13:00 ت. غ).

** مصر

- زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مصر في زيارة عمل لمدة يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

** الرياضة

- أهم مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم:

· ساوثهامبتون – ليفربول (19:00 ت.غ)

- أهم مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم:

· بوردو – مارسيليا (18:45 ت.غ)

- أهم مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري التركي لكرة القدم:

· طرابزون سبور – أنطاليا سبور (17:30 ت.غ)

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ثانيًا: التقارير الخاصة

** تركيا

1- "العنقاء" التركية تلقى اهتماما في معرض دولي بماليزيا (تقرير)

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لانكاوي (ماليزيا)

حظيت طائرات العنقاء التركية التي عرضت مؤخرا في "معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء" بماليزيا، على اهتمام عشرات الشركات المحلية والدولية. (غوكسل يلدريم) (صور+فيديو).

نحو 450 كلمة

** الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- استقالة بوتفليقة.. هل يزدهر "الربيع العربي" من جديد؟ (تحليل)‎

إسطنبول

جاءت استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لتعيد إلى منطقة الشرق الأوسط مشهد "الربيع العربي"، الذي انطلق قبل 8 سنوات، وتعثر أكثر مما أنجز. (صهيب قلالوة)

نحو900 كلمة

3 - حفتر صوب "طرابلس".. ضوء أخضر غربي سرا لعملية محدودة (تحليل) ‎

‎ بـ"ضوء أخضر غربي" وعقب أسبوع من زيارة للسعودية، تحرك خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، صوب العاصمة طرابلس، في عملية "معقدة ومحدودة"، ستواجه بتحفظ دولي، ربما ينقلب "في لحظة قدرة حفتر على حسم الأمر عسكريا، إلى "تأييد علني". (مراسلون)

نحو 950 كلمة

4- قراءة استشرافية للحرب اليمنية في عامها الخامس (تحليل)

ثمة إجماع حول العالم بأن التدخل الخارجي في الحرب اليمنية الموصوفة بأنها "حرب أهلية" تسبب في تنامي حدة الصراع وعرقلة الجهود الدولية لوقف الحرب. (إحسان الفقيه)

نحو 1100 كلمة

5- برصاص وانتهاكات وحصار.. إسرائيل تفتك بزهور فلسطين (تقرير)

غزة

يحّل يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق الخامس من أبريل/نيسان من كل عام، وسط انتهاكات إسرائيلية متواصلة بحق "زهور فلسطين". (نور أبو عيشة)

نحو 900 كلمة

6- "تهدئة غزة".. هل يقترب الاتفاق أم تشتري إسرائيل الوقت؟ (تقرير)

غزة

تسارعت وتيرة مباحثات التهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى احتمال التوصل لصيغة اتفاق بين الجانبين. (مصطفى حبوش)

نحو 1200 كلمة

** اقتصاد

7- تركيا على موعد مع دعم قطري لمشاريع الطاقة (مقابلة)

بنك الطاقة الإسلامي، الذي أسسته قطر في مارس/ آذار الماضي برأس مال 10 مليارات، سيكون حاضرا في استثمارات بتركيا في عدة قطاعات، على رأسها النفط والغاز والطاقة المتجددة. (طوبا شاهين)

نحو 600 كلمة

** إفريقيا

8- الصومال.. أزمة سياسية وعسكرية تهدد الاستقرار النسبي (تحليل)

مقديشو

تصاعد الأزمات السياسية والعسكرية يهدد الاستقرار النسبي الذي تشهده الصومال، وسط تحذيرات من عودة حركة "الشباب" بعد تصاعد هجماتها مؤخرًا بالعاصمة مقديشو. (نور جيدي)

نحو 640 كلمة

** ثقافة

9- أسرع عازف بيانو في العالم يحيي حفلًا فنيًا بإسطنبول (تقرير)

إسطنبول

عازف البيانو الأسرع في العالم، الكرواتي مكسيم مرفيكا، أحيى حفلا فنيا في مدينة إسطنبول التركية وعلى هامش الحفل، تحدّث للأناضول، حول مشواره الفني. (سعادات فردوس أباري) (صور)

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