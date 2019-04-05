موتورولا تعود للمنافسة بهاتف رباعي الكاميرات

نشر موقع engadget.com مقطع فيديو يُظهر هاتفا ذكيا يتميز بـ4 كاميرات خلفية، يعتقد بأنه سوف يكون أحد إصدارات شركة موتورولا Motorola المقبلة، التي تجسد رغبة العلامة التجارية في العودة للمنافسة بقوة في أسواق الهواتف الذكية ذات الإمكانيات المتقدمة، وفقا للعين الإخبارية.

ومع عدم وجود الكثير من التفاصيل حول حقيقة انتساب الهاتف الغامض لشركة موتورولا Motorola، يعتقد بأنه سيحتوي على مستشعر رئيسي للكاميرات الأربع بدقة 48 ميجابيكسل، أو يجمع بين عدة مستشعرات بدقة 12 ميجابيكسل، كما هو الحال بالنسبة لهواتف "نوكيا بيور بريفيو 9 Nokia 9 PureView".

كما من المرجح أن يحتوي الهاتف، الذي يظهر في الفيديو، على شاشة بحجم 6.2 بوصة، ولكن لم تتوافر أي معلومات إضافية حول نوع الشاشة، بالإضافة إلى ماسح متطور لبصمات الأصابع.