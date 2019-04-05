شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: إيران تسعى لتشكيل خلايا نائمة شرق نهر الفرات وغربه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر مطّلعة فى قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن وجود خلايا عسكرية نائمة مدعومة من إيران بهدف تخريب المنطقة شرق نهر الفرات وغربه .
وأعربت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - عن تخوفها من تمدد تلك خلايا فى المنطقة ، مضيفة أن الإيرانيين يسعون لتشكيل خلايا ضمن بعض العشائر العربية، وجرّهم إلى صفوهم بشكلٍ جماعي، من خلال بعض وجهائها، بينما أنقرة، تدعم بعض الأشخاص، لتفجير وتفخيخ مقرّات سوريا الديمقراطية .
وأشارت إلى أن أبرز العشائر التى تحاول طهران دعمها، هى البقارة والشرابيين، بالإضافة لعشيرة الولدة، فى أرياف الرقة ودير الزور والحسكة .
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