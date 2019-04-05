ويكيليكس: أسانج سيطرد من سفارة الإكوادور في لندن خلال ساعات

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

ذكرت منظمة “ويكيليكس” أن مؤسسها جوليان أسانج، سيُطرد من السفارة الإكوادورية في لندن خلال ساعات أو أيام.وأضافت المنظمة في تغريدة عبر تويتر: قال مصدر رفيع المستوى داخل الدولة الإكوادورية لويكيليكس أنه سيتم طرد ويليام أسانج في غضون ساعات أو أيام … وهناك اتفاق مع المملكة المتحدة بالفعل للقبض عليه.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على خلفية قيام المنظمة بتسليم مجموعة من الوثائق لأحد المشرعين الإكوادوريين تشير إلى تورط الرئيس ليني مورينو في فضيحة فساد.

يأتي بيان ويكيليكس بعد أيام من اتهام مورينو لأسانج بانتهاك شروط لجوئه في السفارة عدة مرات، ويبدو إن كيتو تسعى إلى الوصول لترتيب مع بريطانيا للسماح له بمغادرة السفارة.

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كما تشتبه الإكوادور في أن ويكيلكس مسؤول عن مشاركة صور خاصة لمورينو على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

ويحتمي أسانج بالسفارة الأكوادورية في لندن منذ عام 2012 لتجنب الاعتقال والتسليم إلى السويد بتهمة الاغتصاب.

ورغم أن القضاء السويدي أسقط تحقيقه، تقول السلطات البريطانية إنها ستعتقل الأسترالي أسانج عندما يغادر السفارة لأنه انتهك شروط الإفراج عنه بكفالة بالفرار.

ويقول أسانج إنه يخشى أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يواجه اتهامات تتعلق بنشر وثائق حكومية تم اختراقها بشأن الحربين في أفغانستان والعراق.