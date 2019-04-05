الإمارات والسعودية ومصر والبحرين تقاطع اجتماعا دوليا في الدوحة

اسماء السيد - ابوظبي: أعلنت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين الخميس أنها لن تشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي كونها تعقد في قطر.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة أعمال الجمعية العامة ال 140 للاتحاد والتي ستبدأ السبت.

وقال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إن الدول الأربع قدمت بيانا خلال أعمال الدورة السابقة التي عقدت في جنيف "تضمن الاعتراض علي استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية (...)والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للارهاب و التدخل في شؤون دول المنطقة".

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واضاف البيان أن قطر "لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والارهاب و التدخل في شئون دول المنطقة، فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية".

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وتعتبر قطر إنّها تتعرّض لعقاب بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، متهّمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.