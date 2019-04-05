شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينيين تدعو لمشاركة أوسع فى فعاليات يوم الأسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدرى أبو بكر، إلى أوسع مشاركة شعبية وجماهيرية فى فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطينى الذى يعتبر يوما وطنيا وشعبيا وعالميا لمناصرة الأسرى ودعم حقوقهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقال أبو بكر - خلال زيارته لأسرى محررين فى الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، الخميس - "باقتراب يوم الأسير الفلسطينى الذى يصادف 17 أبريل من كل عام، وفى ظل الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة بحق الأسرى، فإنه لمن الواجب الوطنى والإنسانى والأخلاقى على كافة مؤسسات وتنظيمات وأبناء الشعب الفلسطينى الانخراط والمشاركة فى كل الفعاليات والنشاطات التضامنية مع أسرانا الفلسطينيين الأبطال".

ولفت أبو بكر إلى أن "هذا العام سيشهد فعاليات متنوعة، داخلية وخارجية لإيصال صوت معتقلينا إلى كل مكان فى العالم، وفضح الممارسات الخطيرة وجرائم الحرب التى تمارسها إسرائيل بحقهم بما ينتهك القانون الدولى والإنسانى وقرارات الأمم المتحدة".