دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تقرير حديث يكشف تقنية وأحجام شاشات هواتف أيفون لعام 2020

تقرير حديث يكشف عن عدة مواصفات خاصة بهواتف أيفون، التي ستصدر خلال العام المقبل، حيث أشار إلى دعمها بواسطة بشاشات OLED، موضحا أحجامها المختلفة.

أيفون 2020

تعددت التسريبات والتوقعات بشأن أحدث أجهزة أيفون، المنتظر صدورها في العام الجاري، إلا أن تقرير حديث نشر على موقع gsmarena التقني، قد ذهب ربما إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما كشف عن مواصفات هواتف أبل الصادرة في العام المقبل.

أوضح التقرير أن هواتف أيفون ستأتي في عام 2020، مدعمة بشاشات تقنية OLED، فيما أكد أن أحجامها تبدأ من 5.42 انش، مرورا بشاشة 6.06 انش، ونهاية بشاشة 6.67 انش.

ألمح التقرير كذلك إلى أن الهاتف صاحب الشاشة الأصغر حجما، يحل محل هاتف iPhone 8 ذو الشاشة الـ4.7 انش، والهاتف الثاني الذي يملك شاشة 6.06 يصبح بديلا لهاتف iPhone XS المحمل بشاشة 5.8 انش، أما عن الهاتف المنتظر صاحب الشاشة الأكبر، فيكون خليفة لهاتف iPhone XS Max، وهو الأمر الذي وإن تحقق، فإنه يعني أن هواتف أبل الأحدث لن تكون اكبر حجما من سابقتها بالشكل المتوقع، وخاصة وأن الزيادة في الحجم ستكون على حساب الحواف.

شاشات OLED

يبدو واضحا من خلال التقرير الأخير، وغيره من التسريبات والتوقعات التي ظهرت في الأونة الأخيرة، أن دعم هواتف أيفون جميعها بشاشات تقنية OLED، سيتأجل للعام المقبل، على عكس ما قيل من قبل، ما يؤكد بأن هواتف أيفون 2019 لن تكون جميعها مدعمة بتلك التقنية، بل بعضا منها فقط.

يرى الخبراء أن الهاتف المشابه لـiPhone XR، سيزود بشاشة LCD، فيما يأتي الهاتفين الآخرين بشاشات OLED، علاوة على كاميرا ثالثة واسعة الزوايا، فيما يرجح البعض بأن يشهد عام 2019 ظهور iPhone 11، مع احتمالية رؤية تغيرات جذرية فيما يخص التصميم الخاص بهواتف أيفون، في العام التالي.

Advertisements

الجدير بالذكر، أن أخر التسريبات التي صدرت بشأن هواتف أيفون القادمة للأسواق، قد أكدت والعهدة على محلل التقنية، مينج شي كيو، أن هواتف أيفون لعام 2019، ستدعم بواسطة خاصية الشحن العكسي اللاسلكي، reverse wireless charging، والتي ظهرت من قبل من خلال هواتف هواوي Mate 20 و P30 Pro، وهاتف سامسونج Galaxy S10.المزيد:

تسريبات أخيرة تكشف مواصفات هاتف Nokia X71

هواوي P30 Pro بحساسية ISO 409600 وأربع كاميرات خلفية

تسريبات ثم ظهور مفاجئ.. الكشف عن مواصفات هاتف Oppo Reno

Black Shark 2.. هاتف شاومي الأحدث للألعاب في الأسواق

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي