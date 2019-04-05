شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 داعشيا خلال ضربات لطيران الجيش العراقى فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، الخميس، بمقتل 14 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابى خلال ضربات جوية لطيران الجيش جنوبى كركوك.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن "طيران الجيش تمكن من قتل 14 عنصرا من (داعش) بعد أن أخرجتهم السيول من جحورهم فى وادى قرحة جنوب غرب داقوق غربى كركوك".

وأوضح المصدر أن قيادة طيران الجيش تستمر بإنقاذ العوائل من جهة التى حاصرتها السيول وقتل الدواعش من جهة أخرى.