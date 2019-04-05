التعدي على أثر سعودي عمره 200 عام

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الهيئة قولها إنها أحاطت الجهات الأمنية بالموضوع، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب بالتعدي على هذا النقش المهم.

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من جانيه، صرح رستم الكبيسي نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف، بأن إمارة المنطقة والجهات الأمنية بمنطقة القصيم أُحيطت بما حدث من تعدٍّ على النقش، وتجمع بدورها الأدلَّة حالياً في الموقع لمعرفة المتسبب في ذلك.

وأكد الكبيسي تشكيل لجنة تضم فريقاً من المختصين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اتخذت جملة إجراءات حيال الموقع بالتنسيق مع المحافظة.

وأشار الدكتور نايف القنور المدير العام للتسجيل وحماية الآثار بقطاع الآثار والمتاحف في الهيئة إلى أن النقش يقع قريباً من غار قرناس في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم، على بُعد 4 كيلومترات تقريباً من سد المطلاع، الذي احتمى فيه الشيخ قرناس بن عبد الرحمن القرناس قاضي الرس في عهد الإمام تركي بن عبد الله أثناء حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل إنه يحتمي فيه نهاراً وينزل منه إلى النبهانية ليلاً لتتبع أخبار الحملة، ويحتوي النقش على كتابة للشيخ قرناس على لوح صخري.