التعدي على أثر سعودي عمره 200 عام

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ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الهيئة قولها إنها أحاطت الجهات الأمنية بالموضوع، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب بالتعدي على هذا النقش المهم.
Twitter/ gulfonline
وأكد الكبيسي تشكيل لجنة تضم فريقاً من المختصين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اتخذت جملة إجراءات حيال الموقع بالتنسيق مع المحافظة.
وأشار الدكتور نايف القنور المدير العام للتسجيل وحماية الآثار بقطاع الآثار والمتاحف في الهيئة إلى أن النقش يقع قريباً من غار قرناس في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم، على بُعد 4 كيلومترات تقريباً من سد المطلاع، الذي احتمى فيه الشيخ قرناس بن عبد الرحمن القرناس قاضي الرس في عهد الإمام تركي بن عبد الله أثناء حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل إنه يحتمي فيه نهاراً وينزل منه إلى النبهانية ليلاً لتتبع أخبار الحملة، ويحتوي النقش على كتابة للشيخ قرناس على لوح صخري.
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