دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تسريبات Moto G8.. مواصفات ملفتة واسم مختلف عن المتداول

تسريبات ملفتة تكشف عن عدد من المواصفات الخاصة بأحدث هواتف شركة موتورولا، والمتمثل في هاتف Moto G8، الذي يبدو أنه سيظهر بالأسواق باسم P40 Power أو P40 Note.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

هاتف موتورولا الأحدث

كثر الحديث في الفترة الأخيرة، عن هواتف عدة ينتظر إصدارها في الأسواق الدولية في الفترة المقبلة، مثل هواتف أيفون من أبل، وكذلك هواوي، إضافة إلى هاتف Motorola One Vision، الذي تحدث الخبراء عنه على مدار اسبوعين كاملين، قبل أن يفاجأ الجميع بالفيديو الموضح في الأعلى، والذي يكشف النقاب عن هاتف آخر تابع لنفس الشركة، هو Moto G8.

Advertisements

جاءت التسريبات الأخيرة على يد المنصة الإلكترونية الشهيرة OnLeaks، والتي طالما أوضحت مواصفات الهواتف قبل إصدارها بصفة رسمية، والتي عادت وشددت على أن هاتف موتورولا المشار إليه بالفيديو، لن يظهر بالاسم المتعارف عليه سابقا، بل تحت اسم Motorola P40 Power أو P40 Note، وبمواصفات مختلفة عن هاتف Motorola One Vision، كما نوضح الآن.

المواصفات

تشير أخر تسريبات OnLeaks إلى أن الفارق الأساسي بين كل من هاتف P40 Power الذي لم يحدد اسمه بشكل نهائي حتى الآن، وبين هاتف Motorola One Vision السابق له، سيكون في تمتع الهاتف الأحدث بكاميرا إضافية في الخلف، كذلك ففي الوقت الذي رجحت فيه بعض التقارير قدوم هاتف One Vision من موتورولا بدقة استشعار 48 ميجا بكسل، يتبين أن هاتف P40 Power أو G8 سابقا، سيزود بنظام كاميرات ثلاثي، تصل دقة الوحدة فيه إلى 12 ميجا بكسل، علاوة على سمك أكثر بنحو 0.44 مليمتر.

ربما يعد التشابه الواضح بين هاتفي موتورولا، One Vision و P40 Power، هو تمتع كلا الجهازين بشاشة مساحتها تبلغ 6.2 انش، إلا أن التشابهات والاختلافات الأخرى لازالت محل توقعات الخبراء حتى الآن.

في النهاية يشير الخبراء إلى صعوبة كشف موتورولا عن خليفة هواتف G7 بهذه السرعة، حيث ظهرت تلك الهواتف الذكية مؤخرا في الأسواق منذ ما لا يزيد عن شهرين، وتحديدا في فبراير الماضي، لذا يبدو وأن حقيقة تلك التكهنات من عدمها تتطلب الانتظار قليلا فحسب لبيان صحتها.المزيد:

Xiaomi تطلق هاتف Mi 9 بتصميمه العصري وأدائه الفائق للتوقعات

هاتف آيفون القادم سيأتي بميزة طال انتظارها لسنوات

تسريبات أخيرة تكشف مواصفات هاتف Nokia X71

تسريبات ثم ظهور مفاجئ.. الكشف عن مواصفات هاتف Oppo Reno

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي