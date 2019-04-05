شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المواجهات بين الجيش اليمنى والحوثيين فى مدينة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت المواجهات، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمنى المدعوم من التحالف، الحوثيين فى محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفاد مصدر عسكرى يمنى فى الحديدة، بحسب "سبوتنيك"، بأن مقاتلى "الحوثيين" استهدفوا بالرشاشات الثقيلة مواقع للجيش فى شارع صنعاء وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.
وأضاف أن قوات الجيش أعطبت عربة لـ"الحوثيين" بعد استهدافها، من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، الجيش اليمنى بشن قصف بقذائف مدفعية وبى 10 باتجاه كلية الهندسة وجامع الوحيين وشارع الخمسين وسيتى ماكس شرق الحديدة.
وذكرت أن الجيش اليمنى استهدف بقذائف المدفعية حارة الضبيانى ومدينة الشعب وفندق الاتحاد شمال شرقى الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجدد المواجهات بين الجيش اليمنى والحوثيين فى مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.