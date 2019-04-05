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أهالى مدينة غريان الليبية يرحبون بسيطرة قوات الجيش على المدينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب أهالى مدينة غريان الليبية، بسيطرة الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر على المدينة.

وقال المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبى فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز "، الخميس، إن العقيد توفيق شعبان، مدير مديرية أمن غريان المكلف من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، استلم رسميا كافة المقرات التابعة للمديرية، ويباشر مهامه منها .

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وكان الجيش الليبى ، قد استعادة السيطرة على مدينة صرمان التى تبعد بنحو 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة طرابلس.

 

 

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