العاهل السعودي يمنح العراق مدينة رياضية ومليار دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الملك سلمان بن عبد العزيز

أعلن رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال القصبي إن السعودية قدمت منحة للعراق بمبلغ مليار دولار أميركي للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق.

وأعلن القصبي عن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد غدا (الخميس)، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

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مقدم من أ.ف.ب

إعادة تشغيل الفيديو التالي بولت يتسابق مع دراجة نارية للأجرة في ليما تسابق العداء الجامايكي السابق أوساين بولت في العاصمة البيروفية ليما مع دراجة نارية للأجرة أمام مئات المشاهدين. AFP

بوتفليقة يتخلى عن السلطة تحت ضغط الشارع وإثر تخلي الجيش عنه بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم، قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته الثلاثاء، مستسلما أمام ضغط الشارع وإثر تخلي الجيش عنه. AFP

بوتفليقة وجه رسالة استقالته الى المجلس الدستوري (التلفزيون الوطني) أعلنت وسائل الاعلام الجزائرية الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من اليوم". Advertisements AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وقال الوزير السعودي في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، إن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.