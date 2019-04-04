العاهل السعودي يمنح العراق مدينة رياضية ومليار دولار

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أعلن رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال القصبي إن السعودية قدمت منحة للعراق بمبلغ مليار دولار أميركي للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق.
وأعلن القصبي عن افتتاح القنصلية السعودية في بغداد غدا (الخميس)، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.
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مقدم من أ.ف.ب
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وقال الوزير السعودي في تصريح صحفي عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد، إن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد ستة أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدمًا لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.