دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جائزة TIPA |تعرف على أفضل منتجات التصوير لعام 2019

قامت رابطة صحافة التصوير التقنية (TIPA) بالإعلان عن أسماء الفائزين بـ جائزة TIPA لعام 2019 لتكريم أفضل المنتجات في صناعة التصوير الفوتوغرافي، وقد جاءت النتائج مفاجئة بعض الشيء، ولكن أولا دعونا نتحدث عن هذه الجائزة المرموقة.

© alqiyady جائزة TIPA |تعرف على أفضل منتجات التصوير لعام 2019

تم تأسيس جائزة TIPA في عام 1991 وتتألف من 28 جهة بارزة في صناعة الصور الفوتوغرافية حول العالم، يجتمع أعضاء TIPA مرة واحدة على الأقل كل عام في الجمعية العامة لمناقشة التصوير الفوتوغرافي والصناعة، ومن بين الأنشطة التي ستتم خلال الاجتماع التصويت على أفضل منتجات الصور في السنة، حيث يتم اختيار الفائزين بأغلبية الأصوات.

التقى محررين المجلات في بانكوك – تايلاند يوم 17 مارس واختاروا المنتجات الفائزة في 40 فئة مختلفة، فيما يلي بعض من أفضل المنتجات، حسب اختيارها من قبل أعضاء جائزة TIPA في الفئات الأكثر بروزًا.

© alqiyady جائزة TIPA |تعرف على أفضل منتجات التصوير لعام 2019

* الكاميرات الفائزة بـ

– أفضل كاميرا DSLR: نيكون D3500

– أفضل كاميرا APS-C مستوى متقدم: FUJIFILM X-T30

– أفضل كاميرا للخبراء APS-C: Sony a6400

– أفضل كاميرا ميكرو فور ثيردز للمحترفين Olympus OM-D E-M1X

– أفضل كاميرا فل فريم بمستوى متقدم: Canon EOS RP

– أفضل كاميرا إطار الكامل للخبراء: Nikon Z6

– أفضل كاميرا فل فريم للمحترفين: نيكون Z 7

– أفضل كاميرا إطار كامل للصور والفيديو: Panasonic LUMIX S1

– أفضل كاميرا ميديوم فورمات: FUJIFILM GFX 50R

– أفضل كاميرا مدمجة للخبراء: RICOH GR III

– أفضل كاميرا مدمجة Superzoom: سوني RX100 VI

– أفضل هاتف ذكي للصور: Huawei P30 Pro

© alqiyady جائزة TIPA |تعرف على أفضل منتجات التصوير لعام 2019

* العدسات الفائزة بـ

– أفضل عدسة برايم الترا واسعة الزاوية لكاميرا دي اس ال ار : Samyang XP 10MM f3.5

– أفضل عدسة برايم لكاميرا دي اس ال ار: SIGMA 40mm F1.4 DG HSM ART

– أفضل عدسة زوم لكاميرا DSLR وايد انجل: أوبرا TOKINA 16-28 mm f / 2.8 FF

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– أفضل عدسة زوم تليفوتوغرافي: SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sports

– أفضل عدسة زوم للمحترفين : Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM Sports

– أفضل عدسة برايم DSLR للمحترفين: كانون EF 400 مم f / 2.8L IS III USM

– أفضل عدسة APS-C لكاميرات ميرورليس: Canon EF-M 32 ملم f / 1.4 STM

– أفضل عدسة برايم ميرورليس: Canon RF 50mm F1.2 L USM

– أفضل عدسة برايم تليفوتوغرافي ميرورليس: Sony FE 135mm F1.8 GM

– أفضل عدسة وايد انجل زوم لكاميرات ميرورليس : Nikon NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S

– أفضل عدسة زوم ميرورليس: Tamron 28-75 مم F / 2.8 Di III RXD

– أفضل عدسة لكاميرات ميرورليس: Sony FE 400mm F2.8 GM OSS

* منتجات تصوير فائزة بـ

– أفضل برنامج تعديل صور: Skylum Luminar 3

– أفضل نظام فلاش: Godox WITSTRO AD400Pro

– أفضل ترايبود للمحترفين: Uniqball iQUICK3Pod

– أفضل ترايبود للسغر: كما ستستهدف Befree GT ألياف الكربون

– أفضل حقيبة للمصور: Lowepro Whistler Backpack 450 AW II

هذا الموضوع جائزة TIPA | تعرف على افضل منتجات التصوير لعام 2019 ظهر أولاً على Creative School Arabia.المزيد:

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