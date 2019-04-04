دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تسريبات.. ظهور نسخة حديثة من Samsung Galaxy 5G بمواصفات مختلفة

تسريبات جديدة تكشف عن نسخة كورية، من هاتف سامسونج Galaxy S10، الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، حيث بدا من الواضح تمتعها بمواصفات مختلفة عن النسخة الأخرى العالمية، والتي صدرت من قبل.

نسخةGalaxy S10 الكورية

كشف تقرير حديث تابع لموقع Dealntech الإلكتروني، عن عدد من المواصفات الخاصة بالنسخة الكورية، من هاتف سامسونج الداعم لشبكات الجيل الخامس، Galaxy S10، حيث أوضح التقرير ظهور الهاتف الحديث بطرازه الكوري، بنسختين مختلفتين، واحدة تحمل مساحة تخزينية تبلغ 256 جيجا بايت، والأخرى بمساحة تخزين 512 جيجا بايت.

كذلك أشار التقرير إلى اختلاف أبعاد ووزن النسخة الكورية عن نظيرتها العالمية من هاتف سامسونج الأخير، فبينما وصلت أبعاد النسخة الدولية من الهاتف إلى 7.9 * 77.1 * 162.6 مليمتر، وبوزن يبلغ 198 جرام فقط، فإن النسخة الكورية تبدو بوزن أثقل يصل إلى 208 جرام، وبأبعاد مختلفة تجعله أقصر طولا وأكثر نحافة، وتقدر بنحو 7.8 * 77.1 * 162.2 مليمتر.

تؤكد التسريبات احتواء النسخة الكورية من هاتف Samsung Galaxy S10 5G، على نفس سعة البطارية المتاحة بالنسخة الأخرى، والتي تصل إلى 4500mAh، إلا أن الاختلاف الواضح هنا بين الطرفين، يتمثل في اعتماد النسخة الكورية على معالج إكسينوس CPU، وليست تلك الخاصة بكوالكوم والمؤهلة لدعم الـ5G.

الكاميرات والألوان والأسعار

يلمح تقرير Dealntech إلى أن النسخة الكورية التي تحمل مساحة تخزين بالغة 256 جيجا بايت، ستظهر بألوان الأسود، الذهبي، الفضي، فيما تأتي الأخرى المحملة بمساحة تخزينية 512 جيجا بايت، بألوان فضية فقط.

أما عن الكاميرات، فتكشف التسريبات الأخيرة عن احتواء هاتف Galaxy S10 من سامسونج، على نفس نظام الكاميرات الثلاثي المتاح بهاتف +Galaxy S10، فقط مع إضافة جهاز استشعار TOF، لذا يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 16 ميجا بكسل، وأخرى بدقة 12 ميجا بكسل، وثالثة بنفس الدقة وبعدسة telephoto.

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في النهاية، من المنتظر أن تقتحم النسخة الكورية الجنوبية، من هاتف Samsung Galaxy S10 5G الأسواق، بعد أيام قليلة من الآن وتحديدا مع حلول اليوم الخامس من شهر ابريل، ليكتشف الجميع حقيقة تقريرات عدة تحدثت عن هاتف سامسونج الحديث، وأشارت حينئذ إلى أن قيمته السعرية ستتخطى حاجز الـ1200 دولار.المزيد:

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