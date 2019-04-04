الشاهد ينسحب من جلسة حوار في البرلمان التونسي

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

انسحب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد من جلسة حوار بالبرلمان، اليوم الخميس، بعد تنفيذ عدد من الأساتذة الجامعيين الحاضرين احتجاجا تحت قبة البرلمان مقاطعين بذلك كلمته.

وقال الشاهد، اثر انسحابه من الجلسة العامة، إن "الحكومة احترمت هذا المجلس (البرلمان) منذ صباح اليوم وكامل أعضاء الحكومة حاضرون، لكن يبدو أن هناك مشاكل تنظيمية وترتيبية داخل البرلمان ليس لنا علاقة بها".



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وأضاف الشاهد، في تصريحات إعلامية بالبرلمان أنه "لا يمكن للحكومة بعد انتظار فاق 4 ساعات أن تهمل مشاغل الشعب الأخرى، أردنا الحديث عن مشاكل الصحة العمومية لكن لا يمكننا أن نشتغل في هذه الظروف التي تتسم بالفوضى وقلة النظام في البرلمان".



وتابع "قدرنا هيبة الدولة والبرلمان لكن لا يمكننا أن ننتظر أكثر أمورا غير منظمة، عندما يكون البرلمان جاهزا للتداول في وضع الصحة سنكون حاضرين".



يتبع//

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